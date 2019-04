Kinder, Kinder…

Anzeige

Der Alltag unserer lieben Kleinen modernisiert sich mit schier atemberaubender Geschwindigkeit. Im Kinderzimmer 4.0 überwiegt vernetztes Spielzeug – etwa mit Apps und Internetfunktionen ausgestattete Roboterhunde oder per WLAN-kommunizierende Barbie-Puppen, mit denen besorgte Millennium Parents ihren Nachwuchs belauschen. Den Schlaflieder summenden Monitor gibt es bereits mit sechs Monaten, das Tablet mit drei und das Smartphone mit sechs Jahren. Nur wenig später erobert programmierbares Robotergetier das vollgestopfte Kinderzimmer. Selbstverständlich wird das Kid von heute per SUV von der Haustür zum Schultor und wieder zurückbefördert. Für diesen Zweck bedienen sich Helikoptereltern demnächst drohnenähnlicher, elektrisch betriebener Flugmaschinen wie dem CityAirbus und fliegen einfach über lästige Staus hinweg. Die eingesparte Zeit wird mit On- und Offline-Stöbern genutzt, um die vorhandene Überdosis an digital vernetztem Spielkram auf ein weiteres Level zu heben. Doch Spaß macht das Spielen mit dem Cyberkuscheltier als gefühlsbesetztem Konsumgegenstand meist nur für kurze Zeit. Wenn die gute Laune des Sprösslings ohnehin schnell auf der Strecke bleibt, ist vielleicht ein nicht internetfähiger, „dummer“ Teddy auch in Zukunft die schlauere Wahl. Wahren Puristen genügt manchmal schon ein Trafo, eine Eisenbahn, zwei Güterwagen und ein Gleisoval zum Glück. dk

29. April 2019