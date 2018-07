Klischee olé!

Anzeige

Während die Menschheit sich andernorts in sinnlosen Metzeleien selbst dezimiert, widmet sich der Westen den relevanten Dingen des Lebens. Zum Beispiel den sogenannten Barbie Feet, dem neuesten Foto-Trend aller 14-jährigen Poser-Kiddies. Nachdem sämtliche (a)soziale Medien jahrelang mit Entengesichtern (Duck Faces) oder künstlich erzeugten Oberschenkellücken (Thigh Gaps) geflutet wurden, fotografieren vorwiegend weibliche

Personen neuerdings fleißig ihre nackten Beine von unten, um sie optisch zu strecken und dem Puppenideal gerechter zu machen. Sollten die Hardcore-Feminist*INNen unter uns bis hierhin nicht vom Hocker gefallen sein, so werden sie bei der Erwähnung des WAF auf jeden Fall hart auf dem Boden der Tatsachen aufprallen: Der Woman Approval [oder Acceptance] Factor beschreibt den Grad der Zustimmung einer Frau – ja, hier fängt der Sexismus bereits an – hinsichtlich zumeist technischer Anschaffungen ihres Mannes – und ja, hier setzt sich der Sexismus fort. So besagt der Ansatz, dass Männer Lautsprechersysteme, Heimkino-Anlagen, PCs und Ähnliches anhand ihrer Leistung auswählen, während sich das schwache Geschlecht auf weiche Attribute wie die Ästhetik oder Usability der Geräte beruft. Auch wenn das Phänomen meist scherzhaft verwendet wird, diskutieren männliche Männer in Onlineforen, welche Geräte einen hohen WAF aufweisen, um Konflikte zu Hause zu umgehen. Willkommen im 21. Jahrhundert. (df)

19. Juli 2018