Krieg ich sie kapuuuuutt?

Anzeige

Wollten auch Sie auch mal die Sau rauslassen und dabei gut aussehen? Neue Formen der Kooperation erproben? Dieses Glück kam mit dieser Mail im Auftrag von Sandvik zu uns, hier gekürzt: „Hallo… für manche ist es eine Show, für andere ein überwältigendes Gefühl: Seit Jahrzehnten zerschlagen Rockstars Gitarren auf der Bühne. Neben Townshend und Jimi Hendrix ist Yngwie Malmsteen für die Wut bekannt, die er auf seinen Gitarren entfesselt. Sandvik hat sich entschlossen, seine additiven Fertigungstechniken auf den Prüfstand zu stellen, indem es die weltweit erste, unzerstörbare, metallische Gitarre entwickelte.

Und wenn es eine Person gibt, die sie auf die Probe stellen kann, dann ist es Malmsteen. Durch den Einsatz der additiven Fertigung wird Titanpulver in mikroskopische Schichten lasergeschmolzen. So hat das Team eine Gitarre entwickelt, die die Fähigkeit von Sandvik hervorhebt, die Kunden-Herausforderungen zu lösen.“ Hat sie standgehalten? Schauen Sie den Youtube-Clip an: https://bit.ly/2GbhS7y „Ich fing an Gitarre zu spielen, um sie zerstören zu können“, sagt Malmsteen über sich. „Eine solche Kooperation ist der Schlüssel für die Zukunft“, sagt Sandvik-Produktentwickler Tomas Forsman über das Experiment. Und was tun wir, wenn wir morgen ins Büro gehen? Na klar, reinhauen!! os

15. April 2019