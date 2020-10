Kurz und knackig

Anzeige

Ich habe eine Frage: Haben Sie auch hin und wieder das Gefühl, der DAU zu sein? Denn, tbh, mir geht es manchmal so. Da macht man sich beispielsweise die Mühe, elend lange Mails zu tippen und der langjährige Geschäftspartner antwortet einfach nur mit: Ok, eod. Nicht mal ein VG, LG oder wenigstens Cu? Wtf?, denkt man sich. Was soll das denn überhaupt heißen? Erstmal Google konsultieren, brb, und sich dann fragen: Soll das eine Drohung sein? Und darf ich auf die Mail denn jetzt eigentlich noch antworten oder warte ich lieber, um eventuell noch nicht geklärte Punkte – trotz vom Schreibpartner beendeter Diskussion – f2f irl zu klären? Imo ist es wohl das Beste, für eine Weile afk zu sein. Denn wie man es auch dreht und wendet: Idk wie diese Antwort aufzufassen ist. Und macht es iac überhaupt Sinn, sich darüber stundenlang den Kopf zu zerbrechen? Eventuell war die Person ja einfach nur schreibfaul? Lol, sind wir doch alle mal. Und immer noch besser, als überhaupt keine Antwort zu bekommen, oder? Denn dann muss man asap zum Telefon greifen und den Geschäftspartner tatsächlich anrufen. Omg, bloß nicht! Btw, da ich gerade auch schreibfaul werde, erkläre ich diese Diskussion hiermit für beendet. Hth! (MfG kk)

*DAU: dümmster, anzunehmender User, tbh: to be honest, eod: end of discussion, VG: Viele Grüße, LG: Liebe Grüße, Cu: see you, Wtf: what the f**k, brb: be right back, f2f: face to face, irl: in real life, Imo: in my opinion, afk: away from keyboard, Idk: I don‘t know, iac: in any case, lol: laughing out loud, asap: as soon as possible, Omg: Oh mein Gott, Btw: by the way, Hth: hope that helps