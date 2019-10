Anzeige

Endlich ist er gebucht: der Traumurlaub mit dem Partner. Sie haben sich ein 5-Sterne-Hotel direkt am Strand ausgesucht. Und da es eine Reise zum Jahrestag ist, haben Sie sich gleich noch ein Luxusdoppelzimmer gegönnt. Vor Aufregung können Sie sich im Flieger kaum auf Ihrem Sitz – natürlich in der Business Class – halten. Erst im Taxi auf dem Weg ins Hotel kommt dank der Palmen und des Blicks auf den Ozean so langsam das Urlaubsfeeling auf. Den Check-in hinter sich gebracht, können Sie endlich auf Ihr Zimmer gehen. Sie schlendern tiefenentspannt den Flur entlang und wissen noch nichts von dem Horrorszenario, das sie erwartet, sobald sie die Tür zu Ihrem Luxuszimmer geöffnet haben. Doch dann ist es so weit: Sie erleiden den Schock Ihres Lebens: Sie stehen mitten im Badezimmer. Na ja, Sie stehen nicht wirklich IM Badezimmer. Tatsächlich handelt es sich um das Wohnzimmer, das jedoch durch eine Glasfront den direkten Blick auf das Bad freigibt. Entsetzt drehen Sie sich zu Ihrem Partner um. Dieser ist leichenblass und genauso schockiert wie Sie selbst. Das moderne und luxuriöse Design des Badezimmers wird zur Nebensache. Unerträglich ist der Gedanke an den nächsten bevorstehenden „großen“ Toilettengang. Sollen Sie diesen etwa direkt vor den Augen Ihres Noch-Nicht-Ehepartners ausführen? Ein bisschen Privatsphäre muss schon noch gegeben sein, denken Sie. Doch da haben Sie die Rechnung wohl ohne die Designer der Hotelzimmer gemacht. Sie müssen sich entscheiden: Während einer das Geschäft macht, muss der andere eben auf den Flur oder Sie kleben die Front mit Klopapier zu. Dafür ist es doch da, oder? kk

21. Oktober 2019