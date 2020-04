Total von der Rolle

Anzeige

Eigentlich bin ich nicht so. Wie auch immer, bei uns zuhause ging das Klopapier aus. Zwar gab es noch Zewa Wisch und Weg, ist aber nicht das gleiche. Und Tempos, aber leider nur mit Menthol. Also ging ich zu meinem Lieblings-Edeka. Gähnende Leere in den Regalen. Wo vor der Corona-Krise bergeweise Klopapier, Küchenrollen und Tempos lagerten, hingen jetzt nur noch Hinweisschilder: Maximal zwei Päckchen pro Kunde! Das gibts doch nicht. Ich ging zu Rewe, Lidl, Aldi, Real und Penny. Nichts. Eigentlich bin ich nicht so, aber die Sache mit dem Klopapier verfolgte mich. Am Abend sah ich eine Reportage im SWR Fernsehen. Natürlich ging es um Klopapier, um Klopapier-Hamsterkäufer. Die folgenden Tage zog ich weiter durch Supermärkte und Einkaufszentren, fast wie getrieben. Und plötzlich, wie der Blitz aus heiterem Himmel, kam im Gerber in Stuttgart eine Frau mit einer Packung Klopapier aus der dm-drogerie herausspaziert. Just like that. Wie betäubt ging ich hinein, in der hintersten Ecke standen drei Paletten. Ich nahm zwei Päckchen, eins musste ich an der Kasse gleich wieder abgeben. Als ich ins Freie trat, mit meinem Päckchen unterm Arm, fühlte ich mich von tausend wütenden Blicken durchbohrt. Jeder schien zu denken: Hamsterkäufer! Eigentlich bin ich überhaupt nicht so, aber ich war froh, als ich wieder zuhause war und die Rollen im Schränkchen verstaut hatte. us