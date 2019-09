Warum selber denken?

Anzeige

Endlich hat das mühselige Sortieren ein Ende. Der Süßwarenhersteller Haribo erfüllt langgehegte Kundenwünsche: Seit kurzem verkauft der Konzern seine Gummibären nach Farben sortiert. Die Goldbären-Monobeutel sind seit September in den sechs Geschmacksrichtungen Erdbeere, Himbeere, Apfel, Orange, Zitrone oder Ananas einzeln erhältlich. Das ist laut Herstellerangaben ein Novum in der knapp hundertjährigen Geschichte der Leckereien. Der Schritt macht aus Marketing-Sicht Sinn, denn: Kunden wollen es bequem. Das predigen Beratungsagenturen schon seit Jahren. In Zeiten der Digitalisierung hat man auch immer weniger Zeit für alles. Logischerweise auch zum Gummibären-Sortieren. Für den Online-Marktplatz Ebay übrigens ein alter Hut: Das Unternehmen bietet diesen Service schon seit Jahren an, wie es mit einem Video auf der sozialen Plattform Facebook beweist: www.facebook.com/ebay.de/videos. Bei Haribo denken übrigens viele noch immer an Thomas Gottschalk. Der Fernsehmoderator war schließlich lange Markenbotschafter der kleinen Saftbären. Vor wenigen Jahren endete der längste Werbevertrag der Geschichte (24 Jahre immerhin), wie es hieß. Wer weiß, ob das auch so verlaufen wäre, wenn es da schon die sortenreinen Beutel gegeben hätte…

Aber zurück zum Wesentlichen: Wenn Sie nicht mehr sortieren wollen, sollten Sie schnell sein. Die 75-g-Kleinbeutel werden erstmal nur limitiert verkauft. nu

