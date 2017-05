Wie lässt sich die Smart Factory realisieren?

Anzeige

Johannes Diemer, Manager Indurstrie 4.0 erläutert wie neue Produkte in Zuge der Digitalisierung entstehen können? Wie lässt sich die intelligente Fabrik – die “Smart Factory” – in Unternehmen realisieren? Und welche Geschäftsmodelle sind dabei relevant? Diese Fragen treiben Entscheidungsträger in Fertigungsunternehmen um. Berater von DXC Technology helfen, die Antworten auf diese Fragen zu finden – von der Grundidee bis zur Umsetzung – und eine durchgängige Lösung bereitzustellen, die produzierende Unternehmen schneller zu Industrie 4.0 bringt.

22. Mai 2017