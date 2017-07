Hohe Auszeichnung für Dr. Schwarze

Anzeige

Dr. Dieter Schwarze hat im Rahmen der Rapid + TCT in Nordamerika den Industry Achievement Award 2017 erhalten. Der Leiter der Wissenschafts- und Technologieforschung bei der SLM Solutions Group AG mit Sitz in Lübeck wurde von der Society of Manufacturing Engineers (SME) mit dem Preis für die Entwicklung von Prozessen und Technologien ausgezeichnet, die einen maßgeblichen und kontinuierlichen Einfluss auf die additive Fertigung haben.

13. Juli 2017