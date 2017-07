Neuer Online-Markt für CNC-Fertiger

Anzeige

Als globale CNC-Datenbank zum Ausbau der Geschäftstätigkeit und als Informationsquelle für Markttrends will Orderfox die CNC-Branche auf dem Weg zu Industrie 4.0 unterstützen.

Ob CNC-Fertigungsunternehmen oder CNC-Einkauf: Die digitale Vernetzung untereinander wird zur unverzichtbaren Basis, wenn man mit innovativen Wettbewerbern Schritt halten will. Die neue Online-Plattform Orderfox will Unternehmen dabei unterstützen. Im Fokus steht dabei die optimale Auslastung des Unternehmens beziehungsweise seiner CNC-Maschinen. Fertigungsunternehmen können bei zu geringer Auslastung auf www.orderfox.com kurzfristig neue Aufträge suchen, die auf ihr Unternehmensprofil zugeschnitten sind. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, Aufträge bei zu hoher Auslastung oder einem Maschinenausfall auch an geeignete Partner auszulagern.

Für Einkäufer bietet die Website eine Vielzahl von Kontakten für unterschiedlichste Anforderungen – von Serienfertigern bis hin zu hochspezialisierten Fertigungsunternehmen mit Nischen-Know-how. Einkäufer können dadurch lokal und global qualifizierte Lieferanten finden und ihr Lieferanten-Netzwerk aktualisieren und optimieren.

Darüber hinaus bietet Orderfox Informationen zu strategischen Fragen rund um Investitionsentscheidungen und Markttrends. Dazu gehören unter anderem aktuelle E-Mail-Benachrichtigungen mit individuell konfigurierbaren Reportings.

11. Juli 2017