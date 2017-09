Arntz Optibelt mit neuem Umsatzrekord

Anzeige

Mit einem neuen Umsatzrekord hat die Arntz Optibelt Gruppe aus Höxter das Geschäftsjahr 2016 abgeschlossen: Auf 241,7 Mio. Euro sind die Erlöse des Herstellers von Hochleistungs-Antriebsriemen gestiegen. Die Entwicklung setzt sich fort. Nach sieben Monaten liegt der Umsatz laut Angaben bei rund 166 Mio. Euro und damit über 10 % gegenüber Vorjahr. „Für 2017 rechnen wir daher mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr“, kommentiert Reinhold Mühlbeyer, Vorsitzender der Geschäftsführung, die Entwicklung. Hierfür würden die Produktionskapazitäten im In- und Ausland weiter ausgebaut und logistische Abläufe und Kapazitäten dem steigenden Bedarf angepasst. Neue Warenlager, etwas in Kolumbien, sollen die schnelle regionale Belieferung sicherstellen. Am Hauptsitz selbst hat Arntz Optibelt soeben das neue „Prüffeld der Zukunft“ mit rund 2200 m² Fläche eingeweiht. Rund 4 Mio. Euro wurden investiert. Zudem wurde der Produktionsstandort in Rinteln für 1,6 Mio. Euro ausgebaut, um der gestiegenen Nachfrage nach kundenspezifischen Sonderriemenantrieben gerecht zu werden.

14. September 2017