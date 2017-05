B2B-Marketer unter sich

Anzeige

Am 22. Juni trifft sich die B2B-Branche in Fürstenfeldbruck, um sich über Zukunftstrends im B2B-Marketing zu informieren.

Der Tag der Industriekommunikation (TIK), die B2B-Veranstaltung des Bundesverband Industriekommunikation e.V. (bvik), findet am 22. Juni 2017 in Fürstenfeldbruck bei München statt. Für B2B-Marketer ist es essenziell, bei aktuellen Trends und Entwicklungen immer auf dem Laufenden zu bleiben, um im internationalen Wettbewerb den Anschluss nicht zu verpassen. Auch in der B2B-Landschaft werden die Prozesse und Wege zunehmend digitalisiert und automatisiert. Welche Bedeutung die Digitalisierung für Marketing und Unternehmenskommunikation hat, erklärt Trendexpertin Birgit Gebhardt, die beim TIK 2017 als Keynote-Speakerin auf der Bühne stehen wird: „Digitalisierung meint Vernetzung und damit weit mehr als bloß eine technische Infrastruktur. Vernetzung meint Kommunikation – und zwar so direkt, inhaltsgetrieben, intelligent und effizient wie möglich.“ Ihrer Meinung nach verändert die intelligente Vernetzung den Kommunikationsbereich nachhaltig.

23. Mai 2017