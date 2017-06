Continental und Baidu kooperieren

Anzeige

Das Technologieunternehmen Continental hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Baidu unterzeichnet, einem der größten Internetunternehmen Chinas. Das Ziel ist, eine umfassende strategische Kooperation in den Bereichen automatisiertes Fahren, vernetzte Fahrzeuge und intelligente Mobilitätsdienste aufzubauen. Frank Jourdan, Continental-Vorstandsmitglied und Leiter der Division Chassis & Safety, und Qi Lu, Group President und COO von Baidu, nahmen an der Vertragsunterzeichnung in Berlin teil. Continental und Baidu werden ihren Technologieaustausch ausweiten, indem sie gegenseitig die jeweiligen Wettbewerbsvorteile in den Bereichen Automobilelektronik beziehungsweise Internettechnologien nutzen und eine leistungsstarke technische Allianz eingehen. Die beiden Partner wollen Lösungen für automatisiertes Fahren und vernetzte Fahrzeuge bereitstellen.

13. Juni 2017