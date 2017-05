Metallbearbeitung bei Siemens wird digital

Anzeige

Siemens baut sein Elektromotorenwerk in Bad Neustadt an der Saale zur Vorzeigefabrik für digitale Anwendungen aus.

Am Standort Bad Neustadt an der Saale fertigt Siemens seit 80 Jahren Elektromotoren für den industriellen Einsatz. In der neuen „Arena der Digitalisierung“ zeigt der Anbieter von Automatisierungs-, Steuerungs- und elektrischer Antriebstechnik auf über 800 m² seinen Kunden und Partnern, wie Digitalisierung in der Metallbearbeitung und Motorenproduktion eingesetzt wird und welche Ergebnisse damit erzielt werden können. Darüber hinaus demonstriert die neue Vorzeigefabrik am Beispiel ihrer eigenen Entwicklung und einer über viele Jahre gewachsenen Fertigung, wie die Digitalisierung heute schon Vorteile bei Produktivität und Effizienz für die diskrete Fertigungsindustrie bieten kann.

Jan Mrosik, CEO der Division Digital Factory, erklärt: „Unser Angebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette: Beginnend bei Produktdesign über die Produktionsplanung, das Engineering, die Produktion bis hin zu Services. Im Ergebnis konnten im Elektromotorenwerk laut Siemens bis heute 40 % kürzere Durchlaufzeiten bei Prozessänderungen erreicht, Korrekturschleifen um 50 % beschleunigt und Hochlaufzeiten neuer Maschinen um 60 % verkürzt werden.

31. Mai 2017