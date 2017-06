Schaeffler schafft Jobs in den USA

Anzeige

Die Schaeffler Gruppe hat die Erweiterung des Werkes Fort Mill im US-Bundesstaat South Carolina gefeiert. Gleichzeitig wurde ein neues Bürogebäude eröffnet, das an die neuen Arbeitswelten der Schaeffler-Initiative New Work angepasst ist. Bei der feierlichen Einweihung waren auch Familiengesellschafterin Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Aufsichtsratsvorsitzender Georg F. W. Schaeffler und Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands von Schaeffler, dabei. Der global tätige Automobil- und Industriezulieferer hat am Standort Fort Mill rund 36,5 Mio. Dollar investiert und mehr als 100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Bereits seit fast 50 Jahren ist das Unternehmen in South Carolina erfolgreich vertreten.

19. Juni 2017