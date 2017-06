Transparente Lieferkette punktet

Anzeige

Das Thema Nachhaltigkeit beeinflusst auch die Lieferketten. Bereits jedes fünfte deutsche Unternehmen hat wegen ethischer oder sozialer Gesichtspunkte seine Supply Chain neu strukturiert. Jedoch nutzen bisher nur 20 % die technischen Möglichkeiten, um eine digitale Echtzeit-Supply-Chain zu realisieren und somit effizienter zu wirtschaften. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Transparenz in der Supply Chain“ von Hermes Germany. Hierfür wurden rund 200 Logistikentscheider deutscher Unternehmen befragt. Die Verbraucher verlangen zunehmend ökologische und sozial verträgliche Produkte und Dienstleistungen. So stellen 43 % der Befragten fest, dass die Informationsanforderungen an ihre Lieferkette in den vergangenen Jahren gestiegen sind. 80 % möchten daher ihre Lieferkette transparenter gestalten.

