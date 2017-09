ZF veräußert Geschäftsfeld Fahrzeugbediensysteme

Anzeige

Die ZF Friedrichshafen AG veräußert ihr Geschäftsfeld Fahrzeugbediensysteme an das in Hongkong ansässige Unternehmen Luxshare. Zugleich übernimmt der neue Eigentümer die Sparte Radio Frequency Electronics des Geschäftsfelds Elektroniksysteme. Laut dem ZF-Vorstandsmitglied Dr. Franz Kleiner arbeite der Geschäftsbereich Fahrzeugbediensysteme erfolgreich und sei finanziell gut aufgestellt. Dennoch sei es „eine konsequente Entscheidung, dass sich dieser Bereich außerhalb des ZF-Konzerns besser weiterentwickeln kann“.

Luxshare will den Angaben zufolge das Geschäftsfeld als eigenständige Einheit führen, die ihren Hauptsitz weiterhin in Radolfzell am Bodensee haben wird. Das bisherige Management wird diese Sparte auch künftig verantworten, heißt es weiter.

Luxshare-Vorstandschef Laichun Wang sagte, sein Unternehmen werde „all seine Erfahrung einbringen, um signifikantes Wachstum zu schaffen und den Bereich Fahrzeugbediensysteme darin zu unterstützen, gemäß seiner Strategie weltweit führend auf dem Gebiet automobiler Schnittstellen-Lösungen zu werden“. Wang bekennt sich klar dazu, in F+E zu investieren. Ebenso soll die Wettbewerbsfähigkeit und Marktdurchdringung des Bereichs weiterentwickelt werden, indem die bereits geplante neue Produktlinie Advanced Human Interface Solutions (AHIS) realisiert wird. In den veräußerten Bereichen beschäftigt ZF rund 6000 Mitarbeiter an 16 Standorten in elf Ländern sowie in elf Vertriebs- und Entwicklungsbüros in fünf Ländern.

15. September 2017