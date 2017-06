Moderne Arbeitsgestaltung

Anzeige

Work Life Balance ist in aller Munde. Das gilt aber nicht nur für Arbeitnehmer. Unternehmen haben erkannt, dass gute Arbeit auch gut fürs Unternehmen ist. Wie gestaltet man denn nun gute Arbeit in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt? Ein Weg ist psychologisches Empowerment. Dieses setzt sich aus vier Facetten zusammen: Dem Erleben von Kompetenz, Bedeutsamkeit, Selbstbestimmung und Einfluss während der Arbeit. Dieses Buch zeigt, wie Sie die zentralen Personalthemen der Zukunft in Ihrem Unternehmen optimieren.

New Work – Gute Arbeit gestalten, Carsten C. Schermuly, Hauf Verlag, 2016, 269 S., 49,95 Euro, ISBN: 978-3-648-09067-1

29. Juni 2017