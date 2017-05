Entlastung für Rücken und Gelenke

Anzeige

Die Arbeitsplatzmatten Ergolastec von Kraiburg verbessern die Ergonomie von Steharbeitsplätzen. Sie entlasten die Wirbelsäule und Gelenke so effizient, dass die dämpfenden Eigenschaften mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) ausgezeichnet wurden. Die Matten verfügen über eine besondere Oberflächenstruktur, die zu fortlaufenden Ausgleichsbewegungen anregt. Dies reduziert den einseitigen Druck auf die Bandscheiben und sorgt für eine ausgeglichene Belastung der Rückenmuskulatur. So wird die Wirbelsäule stabilisiert. Die ergonomische Gummimatte federt Druck- und Stoßbelastungen ab, ohne die Standfestigkeit zu beeinträchtigen. Zudem regt der elastische Untergrund die Durchblutung an, was Ermüdungserscheinungen vorbeugt.

14. Mai 2017