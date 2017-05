„BigHeads“ fügen Composites

Anzeige

Das Sortiment der BigHead Bonding Fasteners Ltd, Verwood, umfasst über 400 Befestigungselemente aus Baustahl oder Edelstahl. Die „BigHeads“ werden in die Oberfläche des Verbundwerkstoffes eingebettet oder durch Klebeverfahren verbunden. Bei Bedarf gibt es geschweißte Sonderausführungen, die an die spezielle Anwendung angepasst werden.

Ein Beispiel sind Befestigungselemente aus Edelstahl für eine Siemens-Windkraftanlage. Sie dienen der Verbindung von Gondel und Wartungsluke, die beide aus Composites bestehen. Die diversen Prototypen wurden so lange unter Offshore-Einsatzbedingungen getestet und immer weiter verbessert, bis endgültig feststand, welche Ausführung für den gegebenen Einsatzzweck die beste war. Diese ist laut Lieferant seit nunmehr drei Jahren im Einsatz und habe sich im Feld bestens bewährt.

