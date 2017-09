Safe Motion bei jedem Arbeitsschritt

Anzeige

Auf Safe Motion – also sichere Robotik und Antriebslösungen für die Montage- und Handhabungstechnik – konzentriert sich Pilz (Halle 8, Stand 8225) in diesem Jahr. Der Hersteller hat ein innovatives Kollisionsmess-Set für die Validierung von MRK-Applikationen im Portfolio. Mit diesem lassen sich die Kräfte und Drücke von Robotern exakt bestimmen. Mit der Sicherheitskarte PMC Protego S lassen sich die Servoverstärker PMC Protego D zusätzlich um Safe Motion-Funktionen wie etwa „Sicherer Bremsentest“ oder „Sicher begrenzte Geschwindigkeit“ erweitern. Am Stand können Fachbesucher im Tischfußball gegen einen Roboter antreten.

25. September 2017