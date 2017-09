600 Kilogramm pro Schublade

Anzeige

Sind im Einstellraum große, schwere Werkzeuge bereits fertig montiert, werden aber an der Maschine noch nicht benötigt, müssen sie zwischengelagert werden. Für diese Situationen führt Mapal (Halle 4, Stand A18) die neuen Unibase-V Erweiterungsschränke mit bis zu vier elektronisch verriegelten Vertikalauszügen ein. Die automatisch öffnenden Auszüge weisen eine maximale Traglast von je 600 kg auf und werden innen anhand der spezifischen Kundenangaben mit bestückbaren Werkzeughalterungen ausgestattet. Die Vertikalschränke sind kompatibel zu bestehenden Systemen und werden über die Mastereinheit gesteuert. Der neue Unibase-C kann auf relativ kleiner Fläche eine sehr große Anzahl an Klein- und Einzelteilen lagern. Durch Auswahl eines Artikels öffnet sich nur dieses konkrete Fach, sodass die Einzelausgabe-Lösung auch Vorteile in Sachen Diebstahlschutz bietet. Es kann als Einzellösung verwendet oder an bestehende Systeme angekoppelt werden.

Die aktualisierte Software bindet nun unter anderem das Werkzeugausgabesystem an bestehende ERP-Systeme an, führt eine permanente, automatische Bestandsüberwachung durch und bietet benutzerspezifische und umfassende Auswertungsmöglichkeiten. Durch eine offene Web-Schnittstelle ist die Software nun zudem IoT- sowie remotefähig und kann von beliebigen Endgeräten und Betriebssystemen gesteuert werden. Stamm- und Bewegungsdaten können über die Cloudbasierte Plattform c-Com ausgetauscht werden.

11. September 2017