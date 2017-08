Energieeffizienz an erster Stelle

Anzeige

Eine wirtschaftliche Druckluftversorgung beginnt bei wirtschaftlichen Komponenten. So stattet Kaeser jetzt alle Schraubenkompressoren ab 30 kW und größer mit Super-Premium-Efficiency IE4-Motoren aus.

Diese bieten den derzeit höchsten Wirkungsgrad, wodurch der Stromverbrauch der Kompressoren noch weiter gesenkt werden kann. Durch Fortentwicklung am Schraubenkompressorblock, also direkt dort, wo die Druckluft entsteht, konnte durch weitere Optimierungsmaßnahmen und Verbesserung am Sigma Profil bei Schraubenkompressoren 75 kW und größer Verbesserungen bezüglich der spezifischen Leistung um bis zu 12 % erreicht werden.

Die neuen Schraubenkompressoren der DSD- und FSD-Baureihe arbeiten deshalb deutlich wirtschaftlicher und mit gesteigertem Volumenstrom, was sich positiv in der Energiekostenbilanz zu Buche schlägt.

Zusätzlich wird die frequenzgeregelte ASD-Kompressoren-Reihe erstmals serienmäßig mit einem Synchronreluktanz-Motor ausgerüstet, der gerade im Teillastbereich deutlich geringere Verluste gegenüber Asynchronmotoren aufweist.

Das Druckluftmanagementsystem mit dem Sigma Air Manager 4.0 stimmt nicht nur alle Komponenten eines Druckluftsystems perfekt aufeinander ab, sondern gewährleistet jederzeit ein Maximum an Verfügbarkeit und Energieeffizienz der Druckluftstation durch seine weiterentwickelte 3D-Advanced Regelung. Daneben ist es quasi auch der Knotenpunkt und die Grundvoraussetzung, um Dienstleistungen im Sinne von Industrie 4.0 erst zu ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel das permanente Energiemanagement oder Dienstleistungen wie vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance).

15. August 2017