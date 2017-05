Messlösung mit neun Achsen

Anzeige

Mit seinen kollaborativen Systemen, den Cobots, zeigt Alicona eine neue Variante, hochauflösende optische 3D-Messtechnik automatisiert einzusetzen. Die jüngste Entwicklung aus der Cobot-Linie ist der Toolcobot. Das System ist für die Messung von großen Werkzeugen mit langem Schaft konzipiert. Der Cobot besteht aus einem 6-Achs-Roboter und einem stabilen optischen 3D-Messsensor, der auch unter Produktionsbedingungen wiederholgenaue und rückführbare Messungen in hoher Auflösung liefert. Der Toolcobot dagegen ist eine 9-Achs-Lösung: Der 6-Achs-Roboter wird ergänzt durch den optischen 3D-Messsensor, der Rotationsachse der HSK-Schnittstelle und einer variablen Hubachse. Der Anwender bestimmt damit die Positionierung seines Werkzeugs auch in der Höhe und schafft in Kombination mit der Rotationsachse bestmögliche Zugänglichkeit für die Messung. Der Aufbau auf Rollen macht den Cobot zudem portabel und flexibel an mehreren Orten einsetzbar. Hersteller haben die Möglichkeit, den Cobot zu ihren Werkzeugmaschinen zu führen und ihr Werkzeug in der Maschine zu messen.

