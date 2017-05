Misst selbst auf glänzenden Oberflächen

Anzeige

Für die Qualitätskontrolle von Gummidichtungen auf Basis von Höhenmessungen hat Baumer (Halle 3, Stand 3521) den Lichtschnittsensor Poscon HM entwickelt. Der smarte, vorkonfigurierte Profilsensor bietet fünf Messmodi für unterschiedliche Messaufgaben. Eine exakte Positionierung der Messobjekte ist nicht notwendig. Der Poscon HM misst selbst auf glänzenden und sehr dunklen Oberflächen absolut zuverlässig. Durch die hohe Messgenauigkeit von bis zu 2 μm eignet er sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Inline-, Offline und Atline-Qualitätskontrolle. Ein Beispiel ist die Kontrolle von schwarzen Gummidichtungen für Seitenscheiben in der Automobilindustrie. Die Prüfung erfolgt in diesem Fall stichprobenartig offline an einem speziellen Prüfstand. Die Dichtungen werden in spezielle Halterungen an einem Messplatz montiert. Die Form und die Rundungen der Dichtung können dabei variieren, dürfen jedoch spezielle Grenzwerte nicht überschreiten. Die Herausforderung für den Sensor liegt hier sowohl in der Form, genauer gesagt den Rundungen, als auch im schwarzen, lichtabsorbierenden Material. Leistungsfähige Algorithmen analysieren im Poscon HM bis zu 600 Höheninformationen pro Messung und ermitteln die maximale Objekthöhe unabhängig von der Lage des Objektes.

4. Mai 2017