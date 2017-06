Wasserstrahlen ohne Winkelfehler

Anzeige

Höhere Vorschubwert und perfekte 90° Schnitte – der Schneidkopf TAC/12 von STM gleicht Winkelfehler aus und überzeugt überall dort, wo Präzision und rechte Winkel gefragt sind.

Der Winkelfehler, die Abweichung zwischen Ober- und Unterseite des Schnittmaterials, entsteht beim Wasserstrahlschneiden dadurch, dass der Strahl beim Schneiden Kraft verliert und somit mehr Material an der Oberseite abträgt. Das Resultat ist die typische V-förmige Verjüngung. Bei vielen Schneidaufgaben ist der Winkelfehler vernachlässigbar, manchmal sogar hilfreich. Aber für hochpräzise Aufträge oder beim Schneiden von Materialien, die mit anderen entlang der bearbeiteten Kante übereinstimmen müssen, ist es essentiell, Schnittwinkelfehler zu vermeiden. Insbesondere bei dünnem Material, etwa bei 2 mm dickem Edelstahl wirkt sich der sonst nicht ins Gewicht fallende Winkelfehler mit bis zu 7° aus.

Die Schneidgeschwindigkeit zu verringern, um den Schnittwinkelfehler zu reduzieren, ist nur bedingt sinnvoll. Das Ziel jedes Anwenders ist, in kürzester Zeit die höchstmögliche Präzision zu liefern. Dieser Wunsch trieb die Entwicklungs-Ingenieure bei STM an, einen neuen Schneidkopf zu entwickeln und das Baukastensystem zu erweitern. Auf der Basis des 68°-Schneidkopfes STM3D68 entstand der neue Schneidkopf STM TAC/12 (TaperAngleControl). Mit einem Schwenkbereich von bis zu 12° reduziert er den Schnittwinkelfehler automatisch auf unter ±0,05 mm. Dadurch fertigen die Maschinen mit höheren Vorschüben noch präziser.

Mit dem STM TAC/12 können Anwender laut Hersteller exakte 90°-Schnitte, absolut runde Löcher oder ineinander geschachtelte Teile einfach und schnell schneiden. Diese Vorteile lassen sich bei geringen Investitionskosten und ohne Einsatz eines zusätzlichen Software-Modules erreichen. Der wartungsfreundliche Schneidkopf kann durch sein kompaktes Design einfach auf bestehenden STM-Systemen installiert werden. Um einen problemfreien Betrieb zu gewährleisten verfügt er über eine integrierte Höhenabtastung und einen Kollisionsschutz. Die gekapselte Mechanik sorgt für hohen Verschleißschutz und eine lange Lebensdauer.

STM passt seine Schneidsysteme technisch an den Bedarf an. Der Kunde muss keine Zusatzapplikationen in Kauf nehmen. Dennoch legt er sich nicht fest. Auch Einsteigermodelle lassen sich beliebig aufrüsten und veränderten Anforderungen schnell und zuverlässig anpassen. Zudem sorgt die bedienerfreundliche, wartungsarme Konstruktion für eine ressourceneffiziente Fertigung und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Je nach individuellem Bedarf bestehen diverse Tuning-Optionen. Dazu gehört eine Unterdrucküberwachung im Abrasiv-Dosiersystem genauso wie die Möglichkeit, mehrere Schneidköpfe gleichzeitig zu betreiben. (mw)

21. Juni 2017