Individuelle Zeitwerte für jede Frachtart

Anzeige

Eine neue Funktion für optimiertes Zeitfenstermanagement in der Be- und Entladung – das bietet Soloplan mit seiner intuitiv bedienbaren Webanwendung. Sie richtet sich an Verlader und Transportunternehmer, die damit ihr Lagerpersonal optimal disponieren und Lkw-Standzeiten minimieren können. Die Lösung ist Teil der Logistik-Plattform Carlo Exchange und bietet zahlreiche Features. Um eine möglichst realistische Planung zu erhalten, können beispielsweise für jede Frachtart Zeitwerte hinterlegt werden, die den voraussichtlichen Aufwand in Minuten pro Lademeter, Gewichtseinheit oder Stellplatz definieren. Die zugesicherten Termine können anschließend per SMS an die Fahrer oder Transportunternehmer versendet werden. Durch das Voranmelden von Lkw mit deren Kennzeichen und das Hinterlegen relevanter Dokumente kann die Abfertigung an der Zufahrt zu großen Betriebsgeländen mit hohen Sicherheitsanforderungen erheblich beschleunigt werden.

13. Juni 2017