Transport- und Hubwagen in einem Gerät

Anzeige

Mit Xetto stellt Hoerbiger ein multifunktionsfähiges Beladekomfort-System vor. Es ist so kompakt, dass es in fast jedem Kleintransporter unter der Ladung Platz hat. Es lässt sich von einer einzelnen Person mit wenigen Handgriffen ohne großen Kraftaufwand gemeinsam mit der Ware verladen. Lasten bis 250 kg können gesundheitsschonend befördert werden. Das System aus Mikro-Hydraulik und Kinematik nimmt die Ladung auf wie ein Transportwagen. Dann wird er zum Hubwagen, liftet seine Fracht auf bis zu 80 cm Ladekantenhöhe in das Fahrzeug und „klettert“ hinterher. Das Entladen ist ebenso einfach.

20. Juni 2017