Der boomende Schallschutz-Markt

Für Hersteller von Verkehrsmitteln als auch Bauherren und Planern von Verkehrswegen rückt die Reduzierung von Geräuschemissionen immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Das Ziel ist es, mehr Lebensqualität im Fahrzeug sowie auf und entlang der Verkehrswege zu erreichen.

Dr. Andreas Weber

Leiter Marketing- und Unternehmenskommunikation, Westfalenhallen Dortmund

Das Thema ist top-aktuell. Eine Wirtschaftsprognose der Marktforscher von Allied Market Research attestiert beispielsweise, dass der globale Markt für Schallschutz-Maßnahmen von derzeit rund 9,8 Mrd. US-Dollar auf 14,6 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 anwachsen wird. Die Deutsche Bahn hat in NRW fast 140 Kilometer Schallschutzwände aufgebaut. Mit lärmmindernden Bremsen, Schutzwänden und Wohnungssanierungen will sie nach Angaben der Deutschen Presseagentur bis 2020 den Schienenlärm für die Anlieger im Vergleich zu 2000 halbieren. Das soll es erleichtern, mehr Güter auf der Schiene zu transportieren.

Schallschutz-Produkte der Industrie

In der Themenwelt Traffic der Fachmesse Acoustex zeigt die zuliefernde Industrie, welche Lösungen und Technologien bereit stehen, um eine leisere oder einfach nur angenehmer klingende Umwelt zu fördern. Das Unternehmen R. Kohlhauer aus dem badischen Gaggenau beispielsweise produziert Lärmschutz- und Schallschutzwände für Straße und Schiene, ebenso Hermanussen Metallverarbeitung aus dem westfälischen Werl.

Innovative Güterwagen

Im Vortragsforum der Themenwelt spricht Dr. Hanno Schell, Head of Technical Innovation bei dem börsennotierten, international führenden Waggonvermietungs- und Schienenlogistikunternehmen VTG AG in Hamburg, über „Innovative Güterwagen“. VTG erprobt zurzeit Entwicklungen für den Güterwagen der Zukunft. An insgesamt vier verschiedenen Waggonmodellen – darunter ein Kessel- und ein Containertragwagen – werden neuartige Funktionen getestet, um Gütertransporte auf der Schiene leiser, energieeffizienter und wirtschaftlicher zu machen. Die weiteren Themen im Bereich Traffic umfassen unter anderem die akustische Wirksamkeit alter Lärmschutzwände, den Schutz gegen Verkehrslärm durch den Einsatz leiserer Fahrzeuge und Verfahren zur Trennung unterschiedlicher Schallquellen an Motorrädern.

Die Zielgruppe

Als Fachbesucher erwartet werden in der Themenwelt Traffic Entwicklungsingenieure und Techniker, Bauherren für Straßen-, Tunnel-, Schienen- und Lärmschutzbau aus Bundes- und Landesbehörden sowie Kommunen, Verkehrswegeplaner mit Schwerpunkt auf Lärmschutzplanung, Vertreter von Straßen- und Schienenbaufirmen sowie Bürgerinitiativen, NGOs und Mediziner, die sich mit den gesundheitlichen Aspekten von Lärm- und Schallschutz beschäftigen.

22. August 2018