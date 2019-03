Flexible HV-Lösungen für Landverbindungen

Anzeige

Prysmian Deutschland wurde für die Lieferung von Hochspannungs- und feuerfesten Kabeln im Wert von 3,4 Mio. Euro für Johan Sverdrup Phase II von Aibel ausgezeichnet, dem wichtigsten EPC-Auftragnehmer des Projekts.

Prysmian Norwegen stand direkt nach der Ankündigung der Ausschreibung in direktem Kontakt mit Aibel, um das Projekt zu sichern. Der Auftrag umfasst die Produktion von 601 Tonnen Kabeln für 2019 und 2020. Für die Prysmian Group Deutschland beträgt der Projektwert rund 3,4 Mio. Euro, was 176 t entspricht, bestehend aus 920 000 Euro für 132 kV Feltoflex und rund 2,4 Mio. Euro für RFOU.

Das Werk der Prysmian Group in Wuppertal ist weltweit für das einzigartige flexible Hochspannungskabel bekannt, das eine optimale Lösung für Landanschlüsse und enge Anlagen darstellt. Das Gummikabel wurde kürzlich exklusiv für zahlreiche anspruchsvolle Projekte angefordert.

Das Johan Sverdrup Feld wird in der Nordsee, circa 160 km westlich von Stavanger von Statoil betrieben. Das Feld hat eine Ausdehnung von circa 200 km² und die Wassertiefe in der Umgebung beträgt 110 bis 120 m. Aufgrund der Größe des Feldes wird Johan Sverdrup in mehreren Phasen erweitert, wobei die erste Phase der Entwicklung (Phase 1) ein Feldzentrum umfasst, das aus vier Plattformen und drei mit dem Feldzentrum verbundenen Meeresbodeninstallationen sowie Öl- und Gasexportleitungen besteht und dem Land für die Kraftübertragung.

Johan Sverdrup Phase 2 beinhaltet die Erhöhung der Prozesskapazität vor Ort durch den Bau einer neuen Prozessplattform (P2), den Anschluss der Produktionsanlagen an die Satellitengebiete Avaldsnes, Kvitsøy und Geitungen sowie den Landstrom zum Utsira Hill. Die Erweiterung ist berechtigt, um die Produktionskapazität des Feldes nach Inbetriebnahme im Jahr 2022 von 440.000 auf 660.000 bl Öl pro Tag zu erhöhen. Der Gesamtwert des Projekts beträgt rund 1,13 Mrd. Euro.

12. März 2019