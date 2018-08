Weltmarktführer und Experten

Anzeige

Lösungen, um Lärm am Arbeitsplatz zu reduzieren, sind heute wichtiger denn je. Die Abhilfe bei lärmenden, rüttelnden, klappernden und schlichtweg belastenden Produkt- und Umweltgeräuschen steigert nicht nur die Konzentration und Produktivität von Mitarbeitern, sondern geht auch oft auf gesetzliche Bestimmungen zurück.

Dr. Andreas Weber

Leiter Marketing- und Unternehmenskommunikation, Westfalenhallen Dortmund

Dank des technologischen Zusammenspiels innovativer Materialien, Instrumente, Messgeräte, Teststände und neuster Software-Lösungen, können Experten heute viele Störgeräusche aus der Reichweite des menschlichen Gehörs bringen. Und nicht nur das: Es ist sogar möglich, Geräusche und deren Frequenzen derart anzupassen, dass sie als angenehm empfunden werden.

Schallschutz-Einhausungen für die Industrie

Die Themenwelt Industry (Materials, Equipment & Production) auf der Fachmesse Acoustex zeigt, wie Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe und der Industrie so gestaltet werden können, dass sie ein angenehmes Klima – für bessere Rahmenbedingungen der arbeitenden Menschen – erreichen. Die Fachbesucher treffen auf der Acoustex spannende Aussteller, zum Beispiel die Industrial Acoustics Company aus dem nordrhein-westfälischen Niederkrüchten. IAC bezeichnet sich selbst als „Weltmarktführer im Bereich Akustik“. Zu den Produkten gehören unter anderem Schallschutz-Einhausungen in industriellen Umgebungen. Angekündigt hat sich außerdem die TWE Group aus Emsdetten. TWE hat unter anderem ein Akustikvlies entwickelt, das den Lärm in Fahrzeugen absorbiert und auch noch das Gewicht reduziert.

Fachwissen zu EU-Richtlinien

Im Vortragsforum der Themenwelt Industry wird Dr. Patrick Kurtz aus seinem Erfahrungsschatz berichten. Er ist Schalltechnischer Berater zur Geräuschemission von Maschinen und war im Laufe der Jahre Mitglied in verschiedenen Normenausschüssen, regelsetzenden Gremien und Arbeitsgruppen zum Lärm auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Er spricht über „Geräuschemissionsangaben zu Maschinen“ sowie über „EU-Richtlinien und ihren Zweck“. Zu den Themen im Bereich Industry gehören außerdem unter anderem „Akustik zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit“ und „Produktivität sowie innovatives Design und Industrieprodukte im Praxischeck“.

Die Zielgruppe

Als Fachbesucher angesprochen sind in dieser Themenwelt Ingenieure und Techniker aus Forschung & Entwicklung sowie Einkäufer von akustisch wirksamen Lösungen, Produktentwickler und -designer von Produkten mit Vibrations- und Geräuschentwicklung, Teststand-Betreiber, Bauherren von Produktionsstandorten und -anlagen, Produktionsanlagen- und Maschinenplaner sowie Prozessmanager.

22. August 2018