„Wenn Dinge nicht richtig funktionieren, frustriert das jeden von uns. Als Designingenieure tun wir etwas dagegen. Bei uns dreht sich alles um das Erfinden und Verbessern von Produkten“, so Sir James Dyson, der die seit 1901 praktisch unveränderte Staubsaugertechnologie revolutionierte.

Nichts brauchen wir so sehr, wie die Luft zu Atmen. Jeden Tag inhalieren wir bis zu 9.000 Liter Luft.[1] Wir leben in einer Zeit der „Indoor-Generation“ und atmen mehr Schadstoffe im Haus ein, da wir bis zu 90% unserer Zeit in geschlossenen Räumen verbringen.[2] Wenn wir allerdings über Luftverschmutzung sprechen, ist oft die Außenluft gemeint. Aber auch die Luft in Innenräumen enthält mehr Schadstoffe, als man auf den ersten Blick denken könnte. Neben der Luftverschmutzung, die durch das Öffnen der Fenster oder Türen hineindringt, können auch ganz normale Alltagsaktivitäten und Geräte die Luft verschmutzen.

So ist die Raumluft in Büros häufig belastet von Feinstaub aus Laserdruckern oder flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus Reinigungsmitteln.[3]

Auch in Wohnräumen und Hotelzimmern kommen VOCs vor, zum Beispiel aus Körperpflegeprodukten wie Kosmetika, Haarspray oder Parfüm. Zudem sind Teppiche eine ideale Umgebung für Staub und Allergene.

Der Dyson Pure Cool Me Luftreiniger ist genau dafür konzipiert, Gase und mikroskopisch kleine Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometer aus der Raumluft zu filtern.[4]

Basierend auf Dysons Expertise in Strömungsdynamik, Luftfiltration, Lichtsensoren und Akustik wurde der Luftreiniger Pure Cool Me so konzipiert, dass er das Wohlbefinden fördert, indem er gereinigte Luft in Form eines angenehm erfrischenden Luftstroms liefert. An der Kuppel an der Oberseite des Geräts kann der Winkel des Luftstroms genau eingestellt werden. Der Dyson Pure Cool Me Luftreiniger ermöglicht zudem eine 70-Grad-Drehung für noch mehr Personalisierungsmöglichkeiten. Dank dieser neuen, einzigartigen Dyson Core Flow Technology ist der Luftstrom sehr konzentriert und das Gerät somit für die unmittelbare persönliche Umgebung vorgesehen.

Da das Gerät zudem akustisch optimiert wurde, ist es zudem ideal für Büroräume oder Hotelzimmer geeignet. Die kompakte Größe lässt den Dyson Pure Cool Me zu einem Hingucker auf dem Schreib- oder Nachttisch werden, und kann konzentriertes Arbeiten und Einschlafen mit gereinigter Luft unterstützen.

Optimale Beleuchtung

Licht ist wichtig für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Natürliches Licht verändert im Laufe des Tages die Farbe und die Intensität. Und Licht, das im Widerspruch zu diesem Zyklus steht, kann die innere Uhr stören. Als Folge unzureichender Beleuchtung werden die Augen überanstrengt und ermüden schneller, was sich negativ auf die Arbeitsleistung auswirken kann.

Die Dyson Lightcycle passt sich intelligent an die Bedürfnisse an und bietet automatisch das passende Licht zu jeder Tageszeit. Dyson hat einen eigenen Algorithmus entwickelt, der Informationen zu Farbe und Intensität des Lichts für jeden Ort auf der Erde ausgibt: An jedem Tag des Jahres und zu jeder Tageszeit. Das Ergebnis ist, dass, an welchem Ort auch immer Sie wohnen oder arbeiten, Ihre Dyson Lightcycle™ Arbeitsplatzleuchte sich an das lokale Tageslicht anpasst. Gesteuert wird dies über die Dyson Link App.[5]

Zusätzlich liefert die Dyson Lightcycle dem Alter entsprechend das empfohlene Licht, sodass die Lightcycle als Arbeitsplatzleuchte ideal unterstützt. Darüberhinaus reagiert der Umgebungslichtsensor auf Veränderungen in der Hintergrundbeleuchtung und hält somit den Raum auf einer konstanten Helligkeit. Leistungsstarke Beleuchtung genau dort, wo Ihr Unternehmen sie braucht Arbeitsplatzleuchten bieten fokussierte Beleuchtung für bestimmte Aufgaben. Sie bieten nur in den Bereichen starke Beleuchtung, in denen sie tatsächlich gebraucht wird. Speziell entwickelte Farbmischkammern liefern kraftvolles, gleichmäßiges Licht, mit Blendschutz und geringem optischen Flackern.[6] Mit der 3 Axis Glide™ Bewegung wird das leistungsstarke Licht genau dorthin ausgerichtet, wo Sie es benötigen: Vertikal, horizontal oder um 360° gedreht.

Die Dyson Lightcycle™ passt sich indiviudell dem Alter und den Bedürfnissen an. Die Arbeitsplatzleuchte ist daher zur Unterstützung der Sehschärfe entwickelt worden[7] und übertrifft die empfohlenen Werte zum Arbeiten und Lernen.

24. Juni 2019