Superleichte Drehverbindungen für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie

Franke ist Erfinder des Drahtwälzlagers und Technologieführer bei der Entwicklung und Herstellung leichtgewichtiger Bewegungssysteme und stellt kundenspezifische Lösungen im Bereich rotativer und linearer Bewegungskomponenten her. Seit über 70 Jahren überzeugt Franke seine Kunden immer wieder mit innovativen, stark individualisierten Lagerlösungen. Sie basieren auf demselben Prinzip, das Erich Franke 1936 erfunden hat.

Am Firmensitz in Aalen werden die Produkte entwickelt, konstruiert und produziert. Kunden kommen aus dem Maschinenbau, aus der Medizintechnik, aus dem Bereich Roboter/Handling sowie aus zahlreichen weiteren Branchen.

Die Entwicklungsarbeit bei Franke richtet sich ganz danach aus, Produkte zu entwickeln und zu fertigen, die die individuellen Anforderungen der Kunden erfüllen und eine ideale Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall bieten. In jeder Branche finden sich unterschiedlichste Zielgruppen, von denen jede vor eigenen Problemen und vor der Herausforderung steht, ein Produkt zu finden, das den Anforderungen in der Zielanwendung gerecht wird.

Franke bringt ein weiteres innovatives Produkt auf den Markt

Der Einsatz eines Kunststofflagers in der Lebensmittelindustrie, Medizintechnik und Pharmaindustrie bringt ganz besondere Herausforderungen mit sich, für die Franke in Zusammenarbeit mit Experten aus diesen Branchen eine darauf angepasste Lagerlösung entwickelt hat. So weisen die neuen Kunststofflager ein hohes Maß an Korrosionsbeständigkeit und Preissensibilität auf und sind eine gute Alternative zu Produkten aus rostfreien Stählen und können zudem auch in kleinen Einbaugrößen angeboten werden.

Dabei können die Interessen der Zielgruppen erfüllt werden, für die Sauberkeit, Wartungsfreiheit und Korrosionsbeständigkeit besonders wichtig sind und eine Verwendung von lebensmittel- und reinraumtauglichen Schmiermitteln voraussetzen. Der Antrieb funktioniert mittels einer Verzahnung direkt an der Drehverbindung, das Produkt überzeugt durch den günstigen Preis und eine schnelle Verfügbarkeit

Gehäuseringe aus Kunststoff (Polyoxymethylen (POM)) machen die Drehverbindungen vom Typ LVK zu echten Leichtgewichten. Ausgerüstet mit NIRO Laufringen und Kugeln sind sie eine kostengünstige Alternative zu teuren Edelstahl-Drehverbindungen. Das macht die neuen Kunststofflager von Franke 20 Prozent leichter als vergleichbare Produkte aus Aluminium und 60 Prozent günstiger als Stahl-Produkte.

Die Kunststofflager werden zunächst in den Kugelkreisdurchmessern (KKØ) 100, 150 und 200 mm angeboten. Neben der Standardbaureihe ist auch eine Fertigung von Varianten mit Verzahnung möglich.

Welche Vorteile bieten die neuen Kunststofflager?

Neben dem geringen Gewicht und niedrigen Kosten überzeugt das Kunststofflager LVK noch durch weitere Vorteile: ein einstellbarer Drehwiderstand, eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme, die Eignung für Lebensmittelkontakt, Chemikalienbeständigkeit, Seewasserbeständigkeit und Schmutzresistenz.

Diese Charakteristika machen die neuen Produkte besonders interessant für bestimmte Einsatzbereiche mit großer gesellschaftlicher Relevanz. So eignen sie sich besonders für die Brachen Lebensmittelindustrie, Medizintechnik und Pharmaindustrie, sowie alle Anwendungen mit geringen Anforderungen an die Belastbarkeit.

Sie werden eingebaut in Lebensmittel- und Pharmaanlagen mit einem mittleren Anforderungsbereich wie zum Beispiel Anlagen für Handling, Übergabesysteme, Drehsysteme und Auswurfvorrichtungen. Außerdem können die Lager in Feuchtraumumgebungen eingesetzt werden und bieten damit eine optimale Alternative zu Produkten aus korrosiven Materialien.

Welchen Mehrwert bieten die neuen Kunststofflager?

Kunststofflager vom Typ LVK sind Standardprodukte bei Franke und stehen ohne lange Lieferzeiten zur Verfügung. Es kommen nur Werkstoffe und Schmiermittel zum Einsatz, die für die Zielbranchen zugelassen sind. Die Konzipierung als sogenannte „Komplettlösung“ erleichtert die Planung und den Einbau in die jeweiligen Anwendungen. Langfristig lohnt sich das geringe Wartungsaufkommen, welches viel Aufwands- und Kostenersparnis mit sich bringt sowie die Möglichkeit, das Lagerelement nach der Lebensdauer einfach auszutauschen.

Für individuelle Kundenanforderungen ist die Entwicklung kundenspezifischer Ausführungen möglich und eine Beratung durch Experten bei Franke kann gerne in Anspruch genommen werden. Der verwendete Kunststoff macht die Lager besonders leicht und in Kombination mit dem kompakten Aufbau können sie auch in kleine Einbauräume verbaut werden.

Ist das Franke Kunststofflager Ihre Lösung?

Die Hauptargumente des neuen Franke Kunststofflagers machen sie zu einer idealen Lösung für den Einsatz in vielen Anwendungen der Branchen Lebensmittelindustrie, Medizintechnik und Pharmaindustrie. Der geringe Preis macht sie zu einer günstigen Alternative zu Niro-Ausführungen und durch die schnelle Verfügbarkeit attraktiv für zahlreichen Kunden. Dank der Vorspannung bei Franke haben die Lager kein Spiel, was sie positiv von Produkten der Wettbewerber auf dem Markt abhebt. Die leichte Bauweise bietet für den Einsatz in vielen Gebieten einen großen Vorteil und gibt Kunden mehr Freiheiten in der gesamten Konzeption von Anwendungen.

Das Kunststofflager ist adaptierbar zu den Standardprogrammen von Franke Lagern aus Stahl und Aluminium.

