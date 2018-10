In Zukunft werden sich Mensch und Roboter die Arbeit teilen

Anzeige

Der Siegeszug der Automatisierung hat neue Produktionswelten hervorgebracht. In Zukunft werden die Roboter dem Werker bei der Arbeit eine helfende Hand sein, wodurch die Grenzen zwischen automatisierten und manuellen Arbeitsplätzen verschwimmen. Universal Robots gehört zu den Roboterherstellern, die entschlossen an der Kollaboration zwischen Mensch und Roboter arbeiten und so den Weg für wettbewerbs- und zugleich wandlungsfähige Fertigungsszenarien ebnen. Mit seinen kollaborierenden Robotern, kurz Cobots, setzt sich der dänische Pionier im Bereich der kollaborativen Robotik für mehr Sinn in der Arbeit und Wohlstand ein. Seit zehn Jahren sind die Spezialisten aus dem hohen Norden angetrieben von der Vision, dass der Roboter Werkzeug und Kollege zugleich sein kann. Waren zunächst die ohnehin automatisierungsaffinen Automobilisten die Vorreiter beim Einsatz von Cobots, zieht aktuell auch der Mittelstand nach. Heute gilt das Konzept der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) über alle Branchen hinweg als maßgeblicher Treiber für die industrielle Automatisierung. Bild: Universal Robots

5. Oktober 2018