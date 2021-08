Wie Additiv-Hersteller BYK die hybride Messe zum Erfolg machte

Das Messegeschäft bleibt für viele Unternehmen trotz Pandemie unverzichtbar. Viele Möglichkeiten von Messen lassen sich nur unzureichend eins zu eins in die digitale Welt kopieren. Dabei bietet der Markt echte Alternativen. Eine Kombination aus Digital und Analog, ein sogenanntes „Hybrides Event“, kann für Unternehmen sogar das lohnenswertere Konzept sein.

» Olga Schick, Director Advanced Industry bei TWT; Laura Wagemann, Senior PR Manager bei TWT

Durch die Verschiebung der European Coatings Show, der wichtigsten Fachmesse für Lacke und Farben, musste BYK als ein international führender Spezialchemie-Hersteller andere Wege finden, seine internationalen Kunden zu erreichen. Das Ziel war, mit diesen in den direkten Dialog zu treten und zu netzwerken. Ein reiner 3D-Showroom kam folglich nicht in Frage als Ersatz. Das hatte ein Anforderungsworkshop mit der Digitalagentur TWT bereits im Vorfeld ergeben.

Innerhalb weniger Wochen entwickelten BYK und TWT basierend auf den Wunsch-Zielen ein Alternativ-Konzept. Eine größere Zusammenkunft von Menschen war aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht möglich, folglich war von vornherein klar, dass Besucher(innen) nur auf digitalem Wege würden teilnehmen können.

Besucher aus 100 Ländern

Um dem Netzwerk-Gedanken gerecht zu werden, entschied sich der Additiv-Hersteller bewusst für ein hybrides Event, das digitale und analoge Elemente verbindet. So wurden die Vorträge live aus dem BYK-Studio übertragen und durch einen Moderator begleitet. Parallel wurden Interaktionsmöglichkeiten für das Publikum über eine Q&A-Session gewährleistet, in Live-Chats gestellte Fragen wurden in den Vorträgen beantwortet.

Interessenten, die Produktspezifika besprechen wollten, konnten Einzeltermine bereits vor dem Event mit den BYK-Fachexperten buchen. Über 50 Einzeltermine wurden gebucht, Insgesamt gingen 2800 Anmeldungen aus über 100 Ländern ein.

Emotionales Motto: „Path to the Future“

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal war außerdem die Art der Präsentation: Weg von einer rein deskriptiven Produktdemonstration hin zu einem emotionaleren Storytelling-Ansatz unter dem Motto „Path to the Future“, der den roten Faden der gesamten Veranstaltung bildete.

Getreu diesem Slogan standen vor allem drei Themenfelder im Fokus: BYKs Beitrag zu umweltfreundlichen Lacken sowie neue Produkte, die den steigenden Anforderungen durch Regularien gerecht werden, und Innovationen zu den globalen Technologietrends für Lacke und Farben.

Das von BYK und TWT erarbeitete Konzept beinhaltete auch die Content-Produktion rund um die Veranstaltung, die visuelle Ausarbeitung und sämtliche Marketing-Aktivitäten in den sozialen Netzwerken – und nicht zuletzt ein Sicherheits- und Hygienekonzept für die Speaker vor Ort.

Zuschauer bevorzugen Mix aus Analog und Digital

Der Erfolg gibt dem Konzept Recht: Mit einer Weiterempfehlungsrate von 83,5 erreichte das BYK-Event, das ursprünglich nur eine Alternative zur analogen Messe sein sollte, einen außergewöhnlich hohen Zuspruch. Die Hälfte der 1.400 Teilnehmer bevorzugte den Event-Hybriden gegenüber einer klassischen Live-Veranstaltung. Lediglich 10 % gaben an, in Zukunft weiterhin ausschließlich physische Messen besuchen zu wollen. Für Unternehmen lohnt es sich also auch über die Pandemie hinaus, hybride Veranstaltungsformate zu erproben.

Ausschnitte des Events können hier online eingesehen werden:

https://live.byk.com/video-stream

