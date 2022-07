ADS-TEC Energy Group benennt Wolfgang Breme zum CFO

ADS-TEC Energy plc, ein Anbieter von batteriegepufferten Ultra-Schnellladestationen, gibt die Erweiterung seines Führungsteams bekannt:

Herr Wolfgang Breme ist seit 1. Juli 2022 Chief Financial Officer (CFO) der ADS-TEC Energy Group. Herr Breme verfügt über eine umfangreiche internationale Erfahrung im Finanzmanagement von Unternehmen des technologieorientierten Maschinen- und Anlagenbaus, davon über 20 Jahre als Finanzvorstand und Chief Financial Officer. So ist er fast ein Jahrzehnt als Vorstand für den Bereich Finanzen und Administration der Aixtron SE verantwortlich gewesen. Weitere CFO Positionen hatte er bei der technotrans SE, Aventics (ehemals Bosch Rexroth Pneumatik) und der Skeleton Technologies Group inne. Herr Breme verfügt über langjährige Führungs- und Kapitalmarkterfahrung im internationalen Umfeld, M&A Expertise und ist mit den Herausforderungen des volatilen Projektgeschäfts im Hightech-Maschinen- und Anlagenbau vertraut.

Herr Breme äußert zu seinem Einstieg in das Unternehmen: „ADS-TEC Energy ist ein Unternehmen mit enormen Wachstumspotential. Ich bin überzeugt, dass die intelligenten batteriegepufferten Ökosysteme von ADS-TEC Energy Enabler für eine dezentralisierte Architektur unserer Energiesysteme sind. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur ökologischen Transformation von Mobilität, Industrie, Gewerbe, Infrastruktur und Wohnen. „Durch die Benennung von Wolfgang Breme unterstreichen wir unseren globalen Führungsanspruch bei batteriegepufferten Ultra-Schnellladesystemen und stärken damit unsere Marktposition“, sagt Thomas Speidel, Gründer und CEO.

Der CFO der ADS-TEC Energy GmbH, Herr Robert Vogt, wird in seinem Amt bestätigt und bleibt weiterhin CAO (Chief Accounting Officer). (ch)

