Ex-Stratasys-Mann Middleton geht zu XJet

XJet Ltd. hat die neue Positions des Business Director für Zentraleuropa geschaffen und dafür Andy Middleton ernannt. Mit der Schaffung der neuen Position will das Unternehmen seine Infrastruktur auf globaler Ebene weiter ausbauen.

Mit fast dreißig Jahren in leitenden Positionen in der 3D-Druck- und additiven Fertigungsindustrie verfügt Middleton über das nötige Know-how für den Aufbau eines nachhaltigen Unternehmenswachstums. Aufgrund seiner letzten Tätigkeit als Executive Vice President bei Stratasys, wo er das Europageschäft des Unternehmens leitete, bringt er zudem eine Fülle von Erfahrungen im Bereich Go-to-Market mit.

Middleton: „die Kerntechnologien hinter XJets NanoParticle Jetting sind herausragend“

Laut Middleton liegt sein Interesse an der neuen Aufgabe in der Innovation, die XJet demonstriert: „Die Kerntechnologien hinter XJets NanoParticle Jetting AM sind herausragend und führen zu bahnbrechenden Material- und Bauteileigenschaften. Das ist es, worum es den Kunden geht und was für Hochleistungskeramik und -metall unerlässlich ist.“ Der Markt für technische Keramik stehe kurz vor dem Wendepunkt in der AM-Technologie. Daher sei es unerlässlich, dass hoch zertifizierte Branchen wie Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und Energie – die so viele dieser Materialien verwenden – das Potenzial der NanoParticle-Jetting-Technologie verstehen. „Für diese hochleistungsfähigen technischen Werkstoffe ist ein hohes Maß an Konformität erforderlich“, so Middleton weiter, „und ich bin der Meinung, dass XJet in der Lage ist, diese Kriterien mit einer skalierbaren Lösung zu erfüllen.“

Dror Danai, Chief Business Officer von XJet zur Zusammenarbeit mit Middleton

„Nachdem wir mit Andy bereits bei Objet zusammengearbeitet und seine hervorragende Arbeit bei Stratasys gesehen haben, freuen wir uns, ihn im Team zu haben“, sagt Dror Danai, Chief Business Officer von XJet. „Ich bin sicher, dass Andys Erfahrung und sein Ruf auf dem Markt ein großer Gewinn für unser Wachstum sein werden“, fügt Hanan Gothait, CEO von XJet, hinzu. (eve)

