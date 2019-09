Anzeige

NEC Display Solutions Europe GmbH, München, hat einen neuen General Manager Sales in der DACH-Region: Ab sofort übernimmt Andy Niemann die Leitung des Vertriebs in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Sales und Marketing ist der 43-Jährige eine versierte Führungskraft in der professionellen AV-Branche. Zuvor bekleidete Niemann bei der Sennheiser Electronic GmbH in Wedemark verschiedene Führungspositionen.

9. September 2019