Bernhard Ismann neu im Führungsteam von AKF Bank und AKF Leasing

Bernhard Ismann (Bild) wurde zum Geschäftsführer der AKF Bank und AKF Leasing, Wuppertal, bestellt. Er ergänzt das Führungsteam des Finanzierungspartners für den Mittelstand. Als Generalbevollmächtigter hatte der 53-Jährige bereits 2019 die Aufgabe des früheren Geschäftsführers Ulrich Weyer übernommen. Ismann leitet künftig die Abteilungen Finanzen und Rechnungswesen, Recht, Risikomanagement, Services, Unternehmensentwicklung und Controlling.

