Neue Generalsekretärin der International Federation of Robotics (IFR) ist Dr. Susanne Bieller (Bild). Die 41-Jährige hat das Amt am 1. Mai von Gudrun Litzenberger übernommen, die dieses Amt seit 2008 innehatte und nun in den Ruhestand wechselt. Bieller war zuvor als Projektmanagerin beim europäischen Robotikverband EUnited Robotics tätig. Die Leitung des IFR Statistical Departments übergab Litzenberger zeitgleich an Dr. Christopher Müller.

27. Mai 2019