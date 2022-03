Splunk ernennt Gary Steele zum neuen CEO

Mit Wirkung zum 11. April 2022 ernennt der Datenanalyst Splunk Gary Steele zum neuen CEO. Mit dem Eintritt von Steele ins Unternehmen wird Graham Smith, der seit November 2021 als Interims-CEO fungiert, in seine Rolle als Vorsitzender des Splunk-Vorstands zurückkehren.

Steele bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche mit und gilt als visionäre Führungspersönlichkeit. Steele war der Gründungs-CEO von Proofpoint und steigerte in den letzten 20 Jahren das Wachstum des Unternehmens von einem Start-up-Unternehmen in der Frühphase zu einem führenden, börsennotierten Security-as-a-Service-Anbieter für einige der bekanntesten Unternehmen der Welt.

Vor seiner Tätigkeit bei Proofpoint war Gary Steele CEO von Portera und hatte verschiedene Führungspositionen bei Sybase, Sun Microsystems und Hewlett-Packard inne. Splunk schätzt seine Software- und Cybersicherheitsexpertise, sein tiefes Verständnis von SaaS sowie wiederkehrenden Umsatzmodellen.

Anbieter von Datenplattformen für Sicherheit und Observability

Zudem hat Splunk seine Finanzergebnisse für das letzte Fiskaljahr veröffentlicht. Der führende Anbieter von Datenplattformen für Sicherheit und Observability hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Das Unternehmen hat in 2021 einen Gesamtumsatz von mehr als 3 Milliarden US-Dollar erzielt (3,1 Milliarden US-Dollar). Dabei ist allein der Cloud-Umsatz im Gesamtjahr um 70 Prozent gestiegen. (bec)