Dr. Christian von Toll übernimmt Geschäftsleitung bei Weidmüller Deutschland

Weidmüller stellt seine deutsche Vertriebsgesellschaft neu auf. Dr. Christian von Toll übernimmt die Geschäftsführung Weidmüller Deutschland sowie die DACH-Regionalleitung.

In beiden Positionen berichtet von Toll direkt an Vertriebsvorstand Dr. Timo Berger.

Der 36-Jährige lebt in Detmold und ist nach seiner Promotion an der TU Berlin bereits seit 2014 in verschiedenen Positionen bei Weidmüller tätig.

Nach seinem Einstieg als Vorstandsassistent, leitete er das Global Key Account Management für Siemens und verantwortete die Integration der nordamerikanischen Weidmüller-Gesellschaft. Zuletzt war er Leiter des globalen Key Account and Channel Management. Durch seine bisherige Arbeit kennt er sowohl Kunden und die Besonderheiten des Mittelstands genau. „Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben. Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtiger denn je, dass wir nicht nur Dienstleister oder Lieferant sind, sondern ein Partner an der Seite unserer Kunden“, sagt Dr. Christian von Toll. „Dafür setzen wir uns nun noch intensiver mit den Kundenbedürfnissen auseinander. Gemeinsam können wir dann die Herausforderungen, die vor uns liegen meistern und unsere Partner unterstützen, effizient und zukunftssicher zu sein.“ Zur stärkeren Fokussierung auf die deutschsprachigen Kunden gehört auch der geplante Ausbau der digitalen Vertriebsaktivitäten.

von Toll folgt auf Oliver Schleicher, der das Unternehmen verlässt, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Kontakt:

Weidmüller GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

32758 Detmold

Tel.: +49 523114–280

www.weidmüller.de

