Für die nächsten zwei Jahre wurde Dr. Hans-Martin Schneeberger (Bild) zum Präsidenten von Cecimo gewählt. Er folgt damit auf Dr. Roland Feichtl. In seiner Amtszeit als neuer Präsident der Europäischen Vereinigung für Werkzeugmaschinen und Fertigungsindustrien will sich der gebürtige Schweizer auf die Schwerpunkte Globale Standards und Künstliche Intelligenz konzentrieren. Als Zusammenschluss von 15 nationalen Verbänden repräsentiert Cecimo derzeit ungefähr 1500 Unternehmen in Europa (EU, EFTA, Türkei).

CECIMO – European Association of the Machine Tool Industries and related Manufacturing Technologies

Avenue Louise 66

B-1050 Brussels

www.cecimo.eu

11. Februar 2020