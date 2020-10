Anzeige

Dr.-Ing. Kurt D. Bettenhausen hat zum 1. September seine Tätigkeit als Vorstand Neue Technologien und Entwicklung bei der Harting Technologiegruppe, Espelkamp, aufgenommen. Der promovierte Elekrotechniker war zuletzt als Chief Technology Officer und Chief Digital Officer bei der Schunk GmbH & Co. KG in Lauffen am Neckar, einem Unternehmen für Spanntechnik und Greifsysteme, tätig.

