Eberspächer stellt Geschäftsführung neu auf

Die Eberspächer Gruppe erweitert ihre Geschäftsführung. Ziel ist die konsequente Umsetzung der Transformation durch zusätzliche Ressourcen und Expertise. Dominic Waldeier übernimmt als Chief Financial Officer (CFO) die Leitung des Finanzbereichs. Ulrike Wörz zeichnet als Chief Strategy Officer (CSO) für die Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie verantwortlich. Die Führung der Division Purem by Eberspächer verantworten Marcus Knödler und Volker Cwielong in einer Doppelspitze als Co-CEOs. Komplettiert wird die Geschäftsleitung des Automobilzulieferers durch Uwe Johnen als Chief Transformation Officer (CTO).

„Wir sind überzeugt, dass wir durch die Aufteilung der Verantwortlichkeiten und Aufnahme der neuen Mitglieder in unsere Geschäftsführung den Herausforderungen der kommenden Jahre gerecht werden“, erläutert Martin Peters, Geschäftsführender Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung der Eberspächer Gruppe.

Aufteilung in Finanzen, Strategie und Transformation

Drei Mitglieder der Geschäftsführung verantworten künftig gruppenweit die Themen Finanzen, Strategie und Transformation: Zum CFO wurde Dominic Waldeier ernannt. Der 48-jährige ist seit 2020 für die Eberspächer Gruppe tätig und verantwortete bereits als Executive Vice President Finance den Finanzbereich des Unternehmens. Ziel seiner neuen Rolle ist die stärkere Verankerung der kaufmännischen Funktionen im operativen Geschäft sowie die zentrale Steuerung auf Basis einer integrierten und gruppenweiten Organisation.

Die neue Funktion des Chief Strategy Officers (CSO) übernimmt Ulrike Wörz. Die 51-jährige Wirtschaftsingenieurin ist seit 2001 im Unternehmen. Sie bringt Erfahrung in der Strategie- und Unternehmensentwicklung sowie aus der erfolgreichen Strategieumsetzung im Rahmen großer Projekte mit und leitete diesen Bereich bisher als Vice President Corporate Strategy & Development.

Die Position des CTO (Chief Transformation Officer) nimmt Uwe Johnen ein. Der 58-jährige übernimmt künftig die Verantwortung für die Umsetzung erfolgskritischer Projekte.

Doppelspitze für Abgastechnik

Für die Division Purem by Eberspächer übernimmt eine Doppelspitze die Geschäftsführung. Marcus Knödler und Volker Cwielong führen den Abgastechnikbereich Purem by Eberspäächer des Automobilzulieferers als Co-CEOs. Beide sind bereits seit über fünf Jahren im Unternehmen. Cwielong verantwortete bisher das Europa-Geschääft mit über 4.500 Mitarbeitenden, während Knödler dem Finanzbereich von Purem by Eberspächer vorstand. Dr. Thomas Waldhier, CEO Purem by Eberspächer, verlässt die Eberspächer Gruppe auf eigenen Wunsch.

Dr. Jörg Schernikau bleibt als Geschäftsführer (COO) in seinen bisherigen Verantwortungsbereichen für die beiden Divisions Climate Control Systems / Automotive Controls tätig. Für die Unternehmensgruppe führt er zudem die Wasserstoff-Brennstoffzellenaktivitäten. (bt)