Emag stellt Führungstrio vor

Die Geschäftsführung der Emag Gruppe hat sich personell neu aufgestellt: Dr. Heinz-Jürgen Prokop ist seit Juli 2022 neuer CEO. Der bisherige CEO und Gesellschafter Markus Heßbrüggen, der seit 1996 im Unternehmen tätig ist, folgte seinem Vater in die Position des Beiratsvorsitzenden. Die weiteren Positionen im Führungstrio bei Emag bleiben unverändert: Dr. Mathias Klein ist bereits seit Mai 2021 Chief Sales Officer (CSO) und Sven Hartwich fungiert seit Januar 2020 als Chief Financial Officer (CFO).

Mit Prokop gewinnt die Emag Gruppe umfangreiches Know-how hinzu, denn er ist bereits seit mehr als 30 Jahren im Maschinenbau tätig und verfügt zudem über viel Managementerfahrung aus unterschiedlichen Unternehmen. Zuletzt war er CEO Machine Tools und Mitglied der Gruppengeschäftsführung bei der Trumpf SE + Co. KG. Zuvor verantwortete er als Geschäftsführer unter anderem Positionen bei Thyssen/Krupp in Essen, bei der Fritz Studer AG im schweizerischen Steffisburg und bei der Frigoblock Grosskopf GmbH in Essen. (eve)

