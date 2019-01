Anzeige

Seit Anfang des Jahres ist Susanne Szczesny-Oßing die neue Präsidentin des DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. Mit der Aufsichtsratsvorsitzenden der EWM AG steht damit in der mehr als 120-jährigen Geschichte des DVS zum ersten Mal eine Frau an der Spitze. Die Unternehmerin aus Mündersbach will unter anderem die Digitalisierung weiter vorantreiben.

14. Januar 2019