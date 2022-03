Fernando Colás wird CEO von Omron

Fernando Colás wurde von Omron zum Chief Executive Officer (CEO) des Bereichs Industrieautomation für die EMEA-Region ernannt. Colás folgt auf Seigo Kinugawa, der nach Japan zurückkehren wird, um das Global Business Process und IT Innovation HQ zu leiten. Colás hat seine neue Position zum 21. Februar 2022 übernommen und untersteht Junta Tsujinaga, President der Industrial Automation Company der Omron Corporation.

Colás begann seine berufliche Laufbahn bei Omron 1985 im Vertrieb und Marketing. In den vergangenen 37 Jahren war er mehr als zwei Jahrzehnte in leitenden Positionen tätig, darunter als General Manager Iberia und Division Manager EMEA.

Seit 2015 ist Colás als General Director of Marketing EMEA für das Produkt- und Industriemarketing sowie für den technischen Support verantwortlich, zudem koordinierte er die Post-Merger Integration. In dieser Zeit war Colás maßgeblich an der Umsetzung der Transformationsstrategie Value Generation 2020 (VG2.0) des Unternehmens beteiligt, die den Herstellern durch den Einsatz des Innovative-Automation-Konzepts dabei hilft, eine flexible, effiziente und nachhaltige Fertigung zu erzielen.

Colás kommentiert: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Mein Ziel ist es, erste wichtige Maßnahmen im langfristigen Strategieplan 2030 von Omron in der EMEA-Region umzusetzen. Dabei werden wir weiterhin neue Wege suchen, um das Leben der Menschen überall auf der Welt positiv zu beeinflussen. Unsere Kerntechnologien in den Bereichen Sensorik, Steuerung, Robotik und Künstliche Intelligenz ermöglichen es den Herstellern, ihre Fertigung an die heutigen und zukünftigen Herausforderungen anzupassen.“

Das Unternehmen möchte seine Umweltinitiativen weiter ausbauen und hat die Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und des Ressourcenrecyclings zu einem der wichtigsten Themen erklärt. (eve)