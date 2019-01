Anzeige

Dr. Markus Westhues (links) verstärkt die Geschäftsführung der Kessler Group und bildet nun gemeinsam mit

Dr. Börne Rensing (rechts) das neue Führungsduo. Die personelle Ergänzung stelle einen weiteren Schritt dar, um sich auch künftig den Herausforderungen des Marktes zu stellen, so das Unternehmen. Dr. Westhues verantwortet seit Oktober 2018 die Bereiche Einkauf, Fertigung, Montage sowie Finanzen, Controlling und IT in Bad Buchau.

14. Januar 2019