Trumpf Werkzeugmaschinen: Stephan Mayer folgt auf Heinz-Jürgen Prokop

Der langjährige Gruppengeschäftsführer und CEO Machine Tools (CEO MT) von Trumpf, Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Prokop, scheidet mit Erreichen der vertraglichen Altersgrenze aus dem Unternehmen aus. Auf ihn folgt Dr.-Ing. Stephan Mayer als neuer CEO MT und Mitglied der Geschäftsführung.

Mayer ist seit 2012 bei Trumpf, zunächst als Leiter der Zentralbereiche Organisationsentwicklung, Produktion und Qualitätsmanagement. Zum 1. Juli 2015 übernahm Mayer die Geschäftsleitung der Trumpf Hüttinger GmbH + Co. KG in Freiburg. Am 1. Oktober 2017 kehrte er als Geschäftsführer Produktion und Einkauf von Trumpf Machine Tools nach Ditzingen zurück.

Seit 2019 verantwortet Mayer als Präsident China sämtliche Aktivitäten von Trumpf in China und führt die beiden Standorte in Taicang/Jiangsu und Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd. (JFY) in Yangzhou. Stephan Mayer studierte von 2000 bis 2004 Maschinenbau an der Universität Karlsruhe, wo er 2007 bis 2009 auch promovierte.

Heinz-Jürgen Prokop begann 1988 als Leiter der Konstruktionsabteilung bei der Trumpf Lasertechnik GmbH in Ditzingen und war bis 1992 Vice President, Leiter Entwicklung/Konstruktion und Produktion bei IHI-Trumpf-Technologies in Yokohama, Japan. Nach verschiedenen externen Positionen als Geschäftsführer bei Thyssen/Krupp in Essen, Fritz Studer AG in Steffisburg, Schweiz, und Frigoblock in Essen, kehrte er 2012 als Geschäftsführer Entwicklung und Einkauf bei der Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG nach Ditzingen zurück. Seit 1. Juli 2017 ist Prokop als CEO MT Mitglied der Gruppengeschäftsführung.

Neue Geschäftsführerin für Vertrieb und Services

Eine weitere wichtige Veränderung: Seit dem 1. April 2021 ist Marcella Montelatici Geschäftsführerin für Vertrieb und Services im Geschäftsbereich Werkzeugmaschinen von Trumpf. Sie führt außerdem die europäischen Tochtergesellschaften der Trumpf-Gruppe.

Montelatici folgt auf Reinhold Groß, der die Position seit 2014 innehatte. Als Geschäftsführerin für Vertrieb und Services ist sie verantwortlich für den Vertrieb von Maschinen, Dienstleistungen, Software und Digitalisierungslösungen sowie die Beratung rund um die vernetzte Fertigung. „Der Erfolg unserer Kunden hat bei Trumpf höchste Priorität. Wir unterstützen und begleiten sie dabei, sich weiterzuentwickeln und finden mit ihnen gemeinsam die passende Lösung – egal, ob es um eine vollautomatisierte Anlage, die digitale Aufrüstung der Produktion oder klassische Einzelmaschinen geht“, sagt Montelatici.

Marcella Montelatici arbeitet bereits seit 30 Jahren bei Trumpf. Nach ihrem Studium der Linguistik und Literaturwissenschaft startete sie ihre Karriere im Unternehmen 1990 als Referentin der Geschäftsführung am Standort Buccinasco in Italien. Nachdem sie dort 1995 die Leitung der CAD/CAM-Abteilung beziehungsweise 1997 die Leitung der Service-Abteilung übernommen hatte, war sie ab 2002 als stellvertretende Geschäftsführerin zusätzlich für die Bereiche Finance und HR verantwortlich. 2012 wurde sie Geschäftsführerin von Trumpf in Italien. (ys)

